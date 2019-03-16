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10:01, 16 марта 2019 283
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Куклы, софиты и поцелуи. В Рязани отметили юбилей Валерия Шадского

Куклы, софиты и поцелуи. В Рязани отметили юбилей Валерия Шадского

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани отметили 70-летие заслуженного деятеля искусств России Валерия Шадского. Торжество прошло в пятницу, 15 марта, в театре кукол, главным режиссером и художественным руководителем которого является именинник.

На праздник пришли представители региональной власти, бизнесмены, руководители культурных учреждений, коллеги, друзья и члены семьи юбиляра. Первый зампред регионального правительства Юлия Рослякова вручила Шадскому почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью».

«Ваши постановки прославляют Рязанскую область далеко за ее пределами, талант, как и обаяние — безграничны. Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих успехов, реализации самых смелых планов и пусть во всем сопутствует удача», — сказала Рослякова.

Кроме того, художественного руководителя рязанского театра кукол поздравили глава рязанского минкульта Виталий Попов, депутат облдумы Татьяна Панфилова, директор Рязанского дворца молодежи Николай Плетнев, руководитель рязанской филармонии Елена Буняшина, директор театра драмы Семен Гречко, руководитель литературно-драматургической части театра на Соборной Жанна Слободская и многие другие.

Сам Шадский в беседе с журналистами заявил, что ощущает себя, будто в невесомости «парит, не чувствуя земли, правда, иногда спотыкается». Также он отметил, что вдохновляется «любовью к родителям, любовью к детям, любовью к зрителям и просто любовью».

«Театр кукол любит удивлять, и он удивит. Конкретно сегодня он удивит меня. Для меня игра в куклы вместе со своими артистами — это и есть вся жизнь. Я с удовольствием играю в куклы и потому счастлив. Уверен, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь, поэтому я учу молодых актеров и сам учусь у них. Даже в 70 лет», — сказал Шадский, признавшись, что любит рыбалку, хотя редко на нее выезжает.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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