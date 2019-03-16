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8:14, 16 марта 2019 762
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Эксперты предсказали рост цен на хлеб 1

Эксперты предсказали рост цен на хлеб

Фото: Pixabay.com

Эксперты Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) предсказали рост стоимости хлеба в 2019 году, передает РИА Новости.

С начала года по сравнению с концом 2018 года средние цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились на 1,1%.

«Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9%", — добавили в РОСПиК.

Специалисты ожидают постепенный рост цен в течение года на 5-6%. В Российской гильдии пекарей уточнили, что он «укладывается в рамки среднегодовых темпов инфляции».


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