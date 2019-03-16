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15:37, 16 марта 2019 437
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В субботу, 16 марта, рязанцев ожидает много интересных событий.

На улице Почтовой днем проходит фестиваль «Крымская весна». Праздник посвящен пятой годовщине воссоединения России с Крымом и Севастополем. Там организуют фестиваль детских и молодежных коллективов, спортивные состязания, также будет работать фотовыставка рязанских и крымских фотохудожников.

В клубе Deep выступит PLC — участник шоу «Песни» на ТНТ, основатель баттл-лиги SLOVO. Его называют «главным лирическим героем современной хип-хоп сцены». В данный момент PLC делает упор на собственном материале, выпустив два сольных альбома и делая совместные работы со многими артистами. Так и в Рязани на одну сцену с PLC выйдет известный краснодарский музыкант Кубинец. Начало в 19 часов.

В этот же день в клубе Svoboda состоится концерт московской группы «Оргия Праведников». Один из самых интересных рок-коллективов на сегодняшний день в нашей стране, сыграет в Рязани акустический концерт, впервые представ перед рязанской публикой в формате квартета. Песни прозвучат без поддержки мощной ритм-секции, но присущий группе академизм будет раскрыт и очевиден, как ни в одной другой программе. Камерная атмосфера концерта не оставит равнодушным ни одного подлинного ценителя музыки и слова. Начало после 19 часов.

В драмтеатре рязанцы увидят спектакль «Выдать Джанет замуж» — постановку о 35-летней девушке, которая живет в центре Нью-Йорка. Она — молодая и совершенно независимая, живет в центре Нью-Йорка, довольна собой и совершенно не задумывается о создании семьи. Ее родная тетушка, настойчивая такая дама, погружается в хлопоты по устройству личной жизни племянницы. Начало в 18 часов.

Ночью в Old Fashion Bar отметят День Святого Патрика. Бар на один вечер превратится в ирландский паб, все желающие могут прийти в тематическом костюме. Начало в 23:00.

Вечеринка в ирландском стиле также ждет посетителей бара «Карась» на Почтовой.


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