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13:58, 15 марта 2019 115
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Житель Спасского района выплатил алименты после ареста его автомобиля

Житель Спасского района выплатил алименты после ареста его автомобиля

В Спасском районе мужчина выплатил алименты в пользу женщины на содержание двух детей после того, как у него арестовали автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

Ранее в отношении мужчины возбудили исполнительное производство, но завершили, поскольку должника уволили с работы.

После увольнения документы вернули в Спасский районный отдел судебных приставов. Выяснилось, что у мужчины осталась задолженность по алиментам в размере 24 800 рублей.

Он приехал в отдел на автомобиле, который приставы планировали арестовать, а также вручили ему предупреждение запрете водить машину.

После этого мужчина выплатил долг в полном объеме.


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