Житель Спасского района выплатил алименты после ареста его автомобиля

В Спасском районе мужчина выплатил алименты в пользу женщины на содержание двух детей после того, как у него арестовали автомобиль. Об этом сообщила
Ранее в отношении мужчины возбудили исполнительное производство, но завершили, поскольку должника уволили с работы.
После увольнения документы вернули в Спасский районный отдел судебных приставов. Выяснилось, что у мужчины осталась задолженность по алиментам в размере 24 800 рублей.
Он приехал в отдел на автомобиле, который приставы планировали арестовать, а также вручили ему предупреждение запрете водить машину.
После этого мужчина выплатил долг в полном объеме.