Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:28, 15 марта 2019 854
 0    0

В Рязанской области открылся новый детский сад. Фото

В Рязанской области открылся новый детский сад. Фото

В селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района открылся детский сад, который построили по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

От имени губернатора Николая Любимова жителей поприветствовал зампред областного правительства Виталий Артемов.

Дошкольное учреждение построили в прошлом году, также обустроили территорию у детсада. Прием детей начался в феврале этого года.

Образовательное учреждение рассчитано на 35 мест. 15 из них — для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Учреждение посещают 17 человек. В ясельную группу приняли шесть заявлений.

С открытием детсада появились и дополнительные рабочие места: нужны воспитатель и его помощник, еще один повар, оператор котельной и сотрудник прачечной.

Помимо детского сада, застройщик возвел в новом микрорайоне девять домов, дорогу. Там провели газ и электричество, построили спортплощадку.

Виталий Артемов поздравил коллектив образовательного учреждения, осмотрел помещения детсада, пообщался с воспитателями, а также посетил молодую семью Бочковых, которая живет в одном из домов нового микрорайона.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новости рубрики «Общество»
15:39, 15 марта 2019
Стало известно, где Любимов купил квартиру
15:23, 15 марта 2019
В УРТ прокомментировали информацию о водителе троллейбуса, за которого заступились рязанцы
14:43, 15 марта 2019
В 2019 году рязанцы стали чаще умирать от отравлений алкоголем
14:32, 15 марта 2019
Житель Кадома несколько раз переехал олененка на машине
14:28, 15 марта 2019
В Рязанской области открылся новый детский сад. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Спортивные амбиции строительного союза «Светлый»

Спортивные амбиции строительного союза «Светлый»

Итоги дебютного сезона в рязанской НХЛ редакция RZN.info подвела с капитаном «Светлого» Сергеем Сорокиным.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 349
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 24 366
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 24 206
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 868
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 820
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум