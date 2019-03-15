В Рязанской области открылся новый детский сад. Фото

В селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района открылся детский сад, который построили по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий. Об этом сообщил
От имени губернатора Николая Любимова жителей поприветствовал зампред областного правительства Виталий Артемов.
Дошкольное учреждение построили в прошлом году, также обустроили территорию у детсада. Прием детей начался в феврале этого года.
Образовательное учреждение рассчитано на 35 мест. 15 из них — для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
Учреждение посещают 17 человек. В ясельную группу приняли шесть заявлений.
С открытием детсада появились и дополнительные рабочие места: нужны воспитатель и его помощник, еще один повар, оператор котельной и сотрудник прачечной.
Помимо детского сада, застройщик возвел в новом микрорайоне девять домов, дорогу. Там провели газ и электричество, построили спортплощадку.
Виталий Артемов поздравил коллектив образовательного учреждения, осмотрел помещения детсада, пообщался с воспитателями, а также посетил молодую семью Бочковых, которая живет в одном из домов нового микрорайона.