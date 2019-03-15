Рязанку отправили в колонию за неуплату алиментов

Жительнице Рязанской области, которая долгое время не выплачивала алименты своей дочери, вынесли приговор. Об этом сообщил
Опекун девочки обратился в правоохранительные органы с заявлением, после чего на должницу завели административное дело. Ее приговорили к 50 часам обязательных работ, однако ситуация так и не изменилась. На следующем судебном заседании наказание ужесточили до полугода исправительных работ. Но и после вступления этого приговора в силу женщина не начала выплачивать алименты.
Тогда в судебном порядке должнице заменили наказание на 1 месяц 29 дней колонии-поселении.