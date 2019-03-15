Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:50, 15 марта 2019 125
 0    0

Рязанку отправили в колонию за неуплату алиментов

Рязанку отправили в колонию за неуплату алиментов

Фото: Pixabay.com

Жительнице Рязанской области, которая долгое время не выплачивала алименты своей дочери, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт УФССП по Рязанской области.

Опекун девочки обратился в правоохранительные органы с заявлением, после чего на должницу завели административное дело. Ее приговорили к 50 часам обязательных работ, однако ситуация так и не изменилась. На следующем судебном заседании наказание ужесточили до полугода исправительных работ. Но и после вступления этого приговора в силу женщина не начала выплачивать алименты.

Тогда в судебном порядке должнице заменили наказание на 1 месяц 29 дней колонии-поселении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:50, 15 марта 2019
Рязанку отправили в колонию за неуплату алиментов
10:42, 15 марта 2019
Старожиловец отсудил у владельца заправки деньги за вспыхнувший в канистре бензин 1
10:00, 15 марта 2019
Рязанцы обратились к Любимову в поддержку водителя рязанского троллейбуса
9:48, 15 марта 2019
Лишенного «прав» жителя Александро-Невского района поймали пьяным на мопеде
22:34, 14 марта 2019
В России утвердили расписание ЕГЭ в 2019 году
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте

О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте 3

После Масленицы для православных наступает время Великого поста.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 333
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 24 263
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 24 077
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 834
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 800
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум