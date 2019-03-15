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18:42, 15 марта 2019 72
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В Пронском районе начали ямочный ремонт

В Пронском районе начали ямочный ремонт

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронском районе начали ямочный ремонт. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает издательство «Пресса».

Выбоины заделывают литым асфальтом. Мастер местного ДРСУ Николай Беришев пояснил, что этот материал позволяет ремонтировать дороги даже при легком морозце. Необходимую смесь заготовили осенью.

Директор Пронского ДРСУ Марина Чубукова рассказала, что рабочие «провели ревизию ям» и заделывают самые глубокие из них.

«Мы уже заделали ямы на рязанской дороге, на дороге Старожилово — Пронск, проходящую через центр и Плотно-Пушкарскую улицу. После зимы состояние дорог оставляет желать много лучшего», — добавила она.


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