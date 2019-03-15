В кировском детсаду в гортань мальчика впилась кость, передает
Детей кормили рыбой. Подавившемуся ребенку не смогли оперативно помочь: в детском саду не работал врач, а скорую воспитатели не вызвали. Вместо этого мальчика отправили в ближайшую поликлинику.
Издание уточняет, что этой ситуации можно было избежать, если бы детсад работал в соответствии с нормативами.
Повара, воспитателя и его помощника привлекли к дисциплинарной ответственности. Шеф-повара учреждения подвергли административному наказанию.