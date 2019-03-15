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13:39, 15 марта 2019 484
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В кировском детсаду в гортань мальчика впилась кость

В кировском детсаду в гортань мальчика впилась кость

Фото: Pixabay.com

В кировском детсаду в гортань мальчика впилась кость, передает VSE42.Ru.

Детей кормили рыбой. Подавившемуся ребенку не смогли оперативно помочь: в детском саду не работал врач, а скорую воспитатели не вызвали. Вместо этого мальчика отправили в ближайшую поликлинику.

Издание уточняет, что этой ситуации можно было избежать, если бы детсад работал в соответствии с нормативами.

Повара, воспитателя и его помощника привлекли к дисциплинарной ответственности. Шеф-повара учреждения подвергли административному наказанию.


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