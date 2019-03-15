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10:42, 15 марта 2019 209
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Старожиловец отсудил у владельца заправки деньги за вспыхнувший в канистре бензин 1

Старожиловец отсудил у владельца заправки деньги за вспыхнувший в канистре бензин

Житель Старожиловского района подал в суд на владельца заправки. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что в апреле 2017 года истец налил бензин в бидон, который находился в багажнике его автомобиля. После этого вспыхнул пожар. Мужчина получил ожоги, его машина сгорела.

Старожиловец потребовал возмещения материального ущерба и морального вреда.

Экспертиза показала, что пожар произошел из-за большой площади бидона, который в пять-шесть раз превышал размеры стандартной канистры.

Суд установил, что истец «допустил грубую неосторожность», нарушив правила безопасности на заправке. Однако контролировать выполнение этих требований должен был оператор АЗС.

Суд решил частично удовлетворить требования пострадавшего. Решение вступило в законную силу.


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