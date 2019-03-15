Загородная «Школа 360» проведет творческий конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
К участию приглашают детей и молодежь Рязани и области. Подать заявки можно в следующие номинации:
- «Я расскажу вам о войне»: художественная декламация (конкурс чтецов);
- «Песни, пришедшие с войной»: вокальный конкурс «Песня с эпиграфом»;
- «А значит, нам нужна одна победа…»: изобразительное творчество;
- «В далеком тревожном военном году»: мультимедийное творчество;
- «Великая война в истории моей семьи»: свободная номинация.
Конкурс пройдет с 15 по 19 апреля в «Школе 360» по адресу: Рязанский район, село Поляны, Новая, 34.
Заявки в онлайн-форме принимают до 1 апреля, работы собирают до 8 апреля включительно.
С положением конкурса можно ознакомится