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13:11, 15 марта 2019 263

«Школа 360» проведет творческий конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда»

«Школа 360» проведет творческий конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда»

Загородная «Школа 360» проведет творческий конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К участию приглашают детей и молодежь Рязани и области. Подать заявки можно в следующие номинации:

  • «Я расскажу вам о войне»: художественная декламация (конкурс чтецов);
  • «Песни, пришедшие с войной»: вокальный конкурс «Песня с эпиграфом»;
  • «А значит, нам нужна одна победа…»: изобразительное творчество;
  • «В далеком тревожном военном году»: мультимедийное творчество;
  • «Великая война в истории моей семьи»: свободная номинация.

Конкурс пройдет с 15 по 19 апреля в «Школе 360» по адресу: Рязанский район, село Поляны, Новая, 34.

Заявки в онлайн-форме принимают до 1 апреля, работы собирают до 8 апреля включительно.

С положением конкурса можно ознакомится здесь, а получить более подробную информацию по телефону (4912) 720-360.


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