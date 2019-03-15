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11:21, 15 марта 2019 1 576

Рязанцам предложили сыграть свадьбу в «Старом городе»

Рязанцам предложили сыграть свадьбу в «Старом городе»

Рязанцам предложили отпраздновать свадьбу в гостиничном комплексе «Старый город». Четыре банкетных зала отеля рассчитаны на 20-120 человек.

Молодоженам организуют выездную регистрацию в ротонде на террасе комплекса, предоставят персонального координатора и составят индивидуальное меню.

К услугам рязанцев скидки на проживание гостей, фотограф, кондитер, флорист, ведущий, музыканты, паркинг и другое.

Кроме того, утро невесты и брачную ночь в номере отеля молодожены получат в подарок.

Получить более подробную информацию можно на сайте или по телефону +7 (4912) 70-00-05.


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