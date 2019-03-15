Рязанцам предложили сыграть свадьбу в «Старом городе»

Рязанцам предложили отпраздновать свадьбу в гостиничном комплексе «Старый город». Четыре банкетных зала отеля рассчитаны на 20-120 человек.
Молодоженам организуют выездную регистрацию в ротонде на террасе комплекса, предоставят персонального координатора и составят индивидуальное меню.
К услугам рязанцев скидки на проживание гостей, фотограф, кондитер, флорист, ведущий, музыканты, паркинг и другое.
Кроме того, утро невесты и брачную ночь в номере отеля молодожены получат в подарок.
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