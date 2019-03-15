По делу о падении глыбы льда на ребенка в центре Рязани предъявили обвинение одному из руководителей колледжа

Одному из руководителей филиала петербургского университета путей, с общежития которого на ребенка упала глыба в центре Рязани, предъявили обвинение. Об этом сообщила
По данным следствия, должностное лицо филиала вуза, которое обязано было чистить крышу от снега и наледи, «ненадлежащим образом выполнило свои должностные обязанности», из-за чего пострадал ребенок.
Как рассказали RZN.info в пресс-службе регионального СУ СКР, речь идет не о директоре образовательного учреждения.
Обвиняемый полностью признал вину и возместил вред родителям мальчика.
В ближайшее время расследование уголовного дела завершат.
Напомним, 27 февраля глыба льда
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Следователи возбудили