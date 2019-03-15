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15:52, 15 марта 2019 440
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По делу о падении глыбы льда на ребенка в центре Рязани предъявили обвинение одному из руководителей колледжа

По делу о падении глыбы льда на ребенка в центре Рязани предъявили обвинение одному из руководителей колледжа

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Одному из руководителей филиала петербургского университета путей, с общежития которого на ребенка упала глыба в центре Рязани, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, должностное лицо филиала вуза, которое обязано было чистить крышу от снега и наледи, «ненадлежащим образом выполнило свои должностные обязанности», из-за чего пострадал ребенок.

Как рассказали RZN.info в пресс-службе регионального СУ СКР, речь идет не о директоре образовательного учреждения.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил вред родителям мальчика.

В ближайшее время расследование уголовного дела завершат.

Напомним, 27 февраля глыба льда рухнула на четырехлетнего мальчика с крыши дома №44/3 на улице Семинарской. Здание находится в собственности филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Этот момент попал на видео. Ребенка госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Позже мэрия пообещала помощь и поддержку семье пострадавшего.


© RZN.info

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