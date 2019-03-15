Обыски и изъятия документов. В Рязанской области искали ростовского мошенника, укравшего миллиард

Полиция задержала подозреваемого в краже активов Стелла-банка на сумму около миллиарда рублей. Об этом передает
В 2016 году бывший руководитель финансовой организации выдал заведомо невозвратные кредиты на сумму около милиарда рублей. После этого деньги вывели через подконтрольные фирмы и похитили.
Чтобы найти злоумышленника, в Ростовской и Рязанской областях провели более 70 обысков и изъяли черную бухгалтерию. Этого хватило для ареста подозреваемого.
На данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Напомним, ранее обыски прошли в