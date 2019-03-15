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16:32, 15 марта 2019 273
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Обыски и изъятия документов. В Рязанской области искали ростовского мошенника, укравшего миллиард

Обыски и изъятия документов. В Рязанской области искали ростовского мошенника, укравшего миллиард

Фото: Pixabay.com

Полиция задержала подозреваемого в краже активов Стелла-банка на сумму около миллиарда рублей. Об этом передает ТАСС.

В 2016 году бывший руководитель финансовой организации выдал заведомо невозвратные кредиты на сумму около милиарда рублей. После этого деньги вывели через подконтрольные фирмы и похитили.

Чтобы найти злоумышленника, в Ростовской и Рязанской областях провели более 70 обысков и изъяли черную бухгалтерию. Этого хватило для ареста подозреваемого.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, ранее обыски прошли в фонде капремонта, муниципальном предприятии «Ремонтно-строительное управление №1» и администрации Рязани.


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