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12:08, 15 марта 2019 142
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На Байкале остановили строительство завода по добыче воды

На Байкале остановили строительство завода по добыче воды

На Байкале остановили строительство завода по производству питьевой бутилированной воды. Об этом сообщил сайт Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Экспертиза показала, что в строительстве нашли нарушения.

Поводом для проверки стало обращение местных жителей, которые попросили проверить законность этой деятельности.

По итогам установили, что несмотря на наличие у ООО «АкваСиб» разрешительной документации, в ней не было учтено «распространение на территории строительства растений, занесенных в «Красную книгу Иркутской области». Также при возведении объекта нарушили требования земельного и природоохранного законодательства предусмотрено снятие плодородного слоя почв.

Прокуратура внесла представления правительству Иркутской области о ненадлежащем контроле за реализацией инвестиционного проекта, в Енисейское бассейновое водное управление в связи с превышением квот на забор воды, а также в органы местного самоуправления и ООО «АкваСиб».

Ранее проект поручил проверить Дмитрий Медведев.

Фото с сайта Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры


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