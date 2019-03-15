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17:52, 15 марта 2019 319
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Любимов встретился с Александром Масляковым

Любимов встретился с Александром Масляковым

В пятницу, 15 марта, Николай Любимов встретился с президентом Международного союза КВН Александром Масляковым. Об этом сообщает сайт областного правительства.

Встреча состоялась в Москве, в доме Клуба.

Губернатор отметил, что в 2019 году официальной Рязанской лиге исполняется 20 лет. По его словам, регион гордится победами рязанской команды «Умные люди», которая выступает в Высшей лиге.

Александр Масляков поблагодарил Николая Любимова и руководство десантного училища за то, что поддерживают Рязанскую лигу. Президент Клуба отметил, что она «яркая и заметная звезда на КВНовском небосклоне».

1/8 финала высшей лиги КВН с участием рязанцев состоялась 14 марта. По итогам игры команда «Умные люди» вышла в четвертьфинал.

Фото с сайта правительства Рязанской области.


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