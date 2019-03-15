Любимов встретился с Александром Масляковым

В пятницу, 15 марта, Николай Любимов встретился с президентом Международного союза КВН Александром Масляковым. Об этом сообщает
Встреча состоялась в Москве, в доме Клуба.
Губернатор отметил, что в 2019 году официальной Рязанской лиге исполняется 20 лет. По его словам, регион гордится победами рязанской команды «Умные люди», которая выступает в Высшей лиге.
Александр Масляков поблагодарил Николая Любимова и руководство десантного училища за то, что поддерживают Рязанскую лигу. Президент Клуба отметил, что она «яркая и заметная звезда на КВНовском небосклоне».
1/8 финала высшей лиги КВН с участием рязанцев
Фото с сайта правительства Рязанской области.