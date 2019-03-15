Карабасов поднялся на семь строчек в медиарейтиге глав ЦФО

По итогам февраля Сергей Карабасов поднялся на семь строчек медиарейтинга руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «
И.о. мэра Рязани занял шестое место из 32. Глава города Юлия Рокотянская поднялась на шесть позиций и заняла 14-ю строчку.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 49,8 тысяч СМИ.