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11:42, 15 марта 2019 257
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Карабасов поднялся на семь строчек в медиарейтиге глав ЦФО 2

Карабасов поднялся на семь строчек в медиарейтиге глав ЦФО

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

По итогам февраля Сергей Карабасов поднялся на семь строчек медиарейтинга руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».

И.о. мэра Рязани занял шестое место из 32. Глава города Юлия Рокотянская поднялась на шесть позиций и заняла 14-ю строчку.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 49,8 тысяч СМИ.


© RZN.info

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