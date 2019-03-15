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19:54, 15 марта 2019 149
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Канада ввела антироссийские санкции

Канада ввела антироссийские санкции

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 15 марта, Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний. В МИД страны уточнили, что причина этих мер — «агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконная аннексия Крыма», передает РИА Новости.

Под первой причиной понимается ситуация, когда российские пограничники задержали украинских моряков за нарушение границы в ноябре 2018 года.

В ведомстве добавили, что санкции вводят в отношении физических и юридических лиц, «ответственных за незаконное вторжение и продолжающуюся оккупацию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины».

В этот же день США ужесточили антироссийские санкции.


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