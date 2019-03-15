Канада ввела антироссийские санкции

В пятницу, 15 марта, Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний. В МИД страны уточнили, что причина этих мер — «агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконная аннексия Крыма», передает
Под первой причиной понимается ситуация, когда российские пограничники
В ведомстве добавили, что санкции вводят в отношении физических и юридических лиц, «ответственных за незаконное вторжение и продолжающуюся оккупацию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины».
В этот же день США