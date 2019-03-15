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13:15, 15 марта 2019 436
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Группа Die Antwoord выступит в Москве вместо Prodigy

Группа Die Antwoord выступит в Москве вместо Prodigy

Группа Die Antwoord выступит Летом в Москве вместо Prodigy, передает РИА Новости.

Коллектив Prodigy отменил все концерты после смерти 49-летнего вокалиста Кита Флинта. Группа должна была выйти на сцену во время фестиваля Park Live. Его организуют в Парке Горького 14 июля.

Фото сайта dieantwoord.com


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