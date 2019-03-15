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13:59, 15 марта 2019 113

«Бристоль паб» отпразднует День святого Патрика

«Бристоль паб» отпразднует День святого Патрика

В субботу, 16 марта, «Бристоль пабу» исполнится три года. Рязанцев пригласили на празднование дня рождения и Дня святого Патрика.

Для гостей приготовили конкурсы и призы от ведущего Юрия Лобанова.

В меню паба представлена как традиционная, так и британская кухня.

«В заведении царит атмосфера старой доброй Англии. Приглушенный свет, темные тона отделки под дерево, диванчики ярких расцветок, длинная барная стойка — все это располагает к отдыху и приятному общению», — рассказали представители паба.

Забронировать стол можно по телефону 700-002.

«Бристоль паб» находится в гостиничном комплексе «Старый Город» на Лыбедском бульваре.


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