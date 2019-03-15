«Бристоль паб» отпразднует День святого Патрика

В субботу, 16 марта, «Бристоль пабу» исполнится три года. Рязанцев пригласили на
Для гостей приготовили конкурсы и призы от ведущего Юрия Лобанова.
В меню паба представлена как традиционная, так и британская кухня.
«В заведении царит атмосфера старой доброй Англии. Приглушенный свет, темные тона отделки под дерево, диванчики ярких расцветок, длинная барная стойка — все это располагает к отдыху и приятному общению», — рассказали представители паба.
Забронировать стол можно по телефону 700-002.
«Бристоль паб» находится в гостиничном комплексе «Старый Город» на Лыбедском бульваре.