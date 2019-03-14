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13:43, 14 марта 2019 457
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В Рязани столкнулись «десятка» и троллейбус

В Рязани столкнулись «десятка» и троллейбус

В четверг, 14 марта, на улице Промышленной столкнулись «десятка» и троллейбус. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «RZN_LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ».

Подробности аварии уточняются.


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