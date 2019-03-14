В Песочне полицейские закрыли наркопритон

Рязанские полицейские закрыли очередной наркопритон. Об этом сообщает
Оперативники получили сведения о том, что в одном из домов на Советской Армии действует притон, где люди употребляют синтетические наркотики.
После проверки полицейские установили, что 35-летний рязанец действительно организовал в своей квартире наркопритон. Выяснилось, что ранее мужчину уже судили за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ, по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы.