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15:38, 14 марта 2019 189
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В Песочне полицейские закрыли наркопритон

В Песочне полицейские закрыли наркопритон

Фото: Pixabay.com

Рязанские полицейские закрыли очередной наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Оперативники получили сведения о том, что в одном из домов на Советской Армии действует притон, где люди употребляют синтетические наркотики.

После проверки полицейские установили, что 35-летний рязанец действительно организовал в своей квартире наркопритон. Выяснилось, что ранее мужчину уже судили за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ, по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы.


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