В Рязани наградили лучших работников в сфере ЖКХ

В четверг, 14 марта, накануне Дня работника ЖКХ в ДК «Приокский» наградили лучших работников в этой сфере. Об этом сообщил
Представителей отрасли от имени губернатора поздравил зампред правительства Олег Харивский. Он отметил особую значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере ЖКХ.
«Результат вашей слаженной и очень важной работы — это благополучная деятельность предприятий области, объектов социальной сферы, это благоустроенные улицы, скверы, парки, уютные дворы, теплые и светлые дома», — сказал Харивский.
Лучшим работникам вручили награды и ценные подарки от главы региона.