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22:34, 14 марта 2019 234
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В России утвердили расписание ЕГЭ в 2019 году

В России утвердили расписание ЕГЭ в 2019 году

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году. Выпускники будут сдавать экзамены с 27 мая по 1 июля, говорится на официальном портале правовой информации.

Расписание основного периода ЕГЭ:

  • 27 мая — география и литература,
  • 29 мая — математика,
  • 31 мая — история и химия,
  • 3 июня — русский язык,
  • 5 июня — письменная часть по иностранным языкам и физика,
  • 7 и 8 июня — устная часть по иностранным языкам,
  • 10 июня — обществознание,
  • 13 июня — биология и информатика.

Резервные дни предусмотрены с 17 июня по 1 июля. Досрочно выпускники 11-х классов смогут сдать экзамены с 20 марта по 10 апреля. Дополнительный период — с 3 по 20 сентября.

Те, кто не сдал экзамены по русскомe языку и математике, в резервный день, получат возможность участвовать в аттестации по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный период — с 3 по 20 сентября.


© RZN.info

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