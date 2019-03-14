В России утвердили расписание ЕГЭ в 2019 году

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году. Выпускники будут сдавать экзамены с 27 мая по 1 июля, говорится на официальном
Расписание основного периода ЕГЭ:
- 27 мая — география и литература,
- 29 мая — математика,
- 31 мая — история и химия,
- 3 июня — русский язык,
- 5 июня — письменная часть по иностранным языкам и физика,
- 7 и 8 июня — устная часть по иностранным языкам,
- 10 июня — обществознание,
- 13 июня — биология и информатика.
Резервные дни предусмотрены с 17 июня по 1 июля. Досрочно выпускники 11-х классов смогут сдать экзамены с 20 марта по 10 апреля. Дополнительный период — с 3 по 20 сентября.
Те, кто не сдал экзамены по русскомe языку и математике, в резервный день, получат возможность участвовать в аттестации по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный период — с 3 по 20 сентября.