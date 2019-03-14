В четверг, 14 марта, в Кемерове на школьницу упала глыба льда. Девятилетнюю девочку доставили в реанимацию, передает
Лед упал на девятилетнюю девочку с крыши пятиэтажного дома на улице Александрова. Скорую для пострадавшей вызвали очевидцы.
Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
Напомним, в Рязани 27 февраля глыба льда
Следователи возбудили