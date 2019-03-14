В четверг на двух рязанских улицах отключили воду

В четверг, 14 марта, на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил
Из-за ремонтных работ воды не будет с 15:00 до 17:00 по следующим адресам:
- улица МОГЭС, дома 28, 30;
- улица Первомайский проспект, дом 39 корпус 1.
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Фото: Pixabay.com
В четверг, 14 марта, на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил
Из-за ремонтных работ воды не будет с 15:00 до 17:00 по следующим адресам:
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