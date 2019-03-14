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16:26, 14 марта 2019 285
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В четверг на двух рязанских улицах отключили воду

В четверг на двух рязанских улицах отключили воду

Фото: Pixabay.com

В четверг, 14 марта, на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонтных работ воды не будет с 15:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица МОГЭС, дома 28, 30;
  • улица Первомайский проспект, дом 39 корпус 1.

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