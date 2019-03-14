В центре Рязани прорвало трубу с горячей водой на крыше еще одного дома. Об этом сообщил
Инцидент случился в четверг, 14 марта, в доме на Первомайском проспекте №76.
По словам очевидцев, проблему уже устранили.
Напомним, аналогичный случай
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