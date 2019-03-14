У жителя Сапожка украли машину, он узнал об этом от полицейских. Автомобиль нашли в кювете,
24-летний мужчина вечером припарковал ВАЗ-21043 у дома. Утром оперативники рассказали ему, что нашли машину на выезде из поселка.
К угону оказался причастен 16-летний подросток. Он выпил спиртного и решил покататься на чужой машине.
Ранее юношу привлекали к уголовной ответственности за хищение и неправомерное завладение транспортным средством.
«Молодого человека поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, полицейские наблюдали за его образом жизни, предостерегали от непоправимых ошибок, однако парень вновь показывал, что в состоянии алкогольного опьянения склонен к совершению противоправных действий», — уточнили в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.