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12:42, 14 марта 2019 149
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У жителя Сапожка украли машину, он узнал об этом от полицейских

У жителя Сапожка украли машину, он узнал об этом от полицейских

Фото: Ru.wikipedia.org

У жителя Сапожка украли машину, он узнал об этом от полицейских. Автомобиль нашли в кювете, сообщили в рязанском УМВД.

24-летний мужчина вечером припарковал ВАЗ-21043 у дома. Утром оперативники рассказали ему, что нашли машину на выезде из поселка.

К угону оказался причастен 16-летний подросток. Он выпил спиртного и решил покататься на чужой машине.

Ранее юношу привлекали к уголовной ответственности за хищение и неправомерное завладение транспортным средством.

«Молодого человека поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, полицейские наблюдали за его образом жизни, предостерегали от непоправимых ошибок, однако парень вновь показывал, что в состоянии алкогольного опьянения склонен к совершению противоправных действий», — уточнили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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