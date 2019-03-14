Троллейбус №1 пустили по прежнему маршруту

В четверг, 14 марта, троллейбус №1 снова стал ходить до конечной остановки — улица Забайкальская. Об этом сообщила
Ранее маршрут троллейбуса
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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 14 марта, троллейбус №1 снова стал ходить до конечной остановки — улица Забайкальская. Об этом сообщила
Ранее маршрут троллейбуса
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