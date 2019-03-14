Специалисты «Рязаньэнерго» подготовились к работе в период паводка

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели комплекс подготовительных мероприятий для надежного электроснабжения потребителей и безаварийной работы энергооборудования в сезон весеннего половодья.
Сотрудники филиала осмотрели переходы воздушных линий (ВЛ) через реки, а также электросетевые объекты, которые подвергались риску подтопления за последние три года, проверили состояние фундаментов опор и защиты их оснований от ледохода в поймах рек и местах, которые могут быть подвержены размыву.
Энергообъекты и участки ВЛ, расположенные в опасных зонах, а также электроустановки, питающие социально значимые объекты, будут находиться под особым контролем сотрудников «Рязаньэнерго» на протяжении всего периода паводка.
«Мы располагаем достаточным запасом сил и средств для предотвращения и ликвидации возможных последствий подтопления объектов и готовы оперативно прийти на помощь в любой чрезвычайной ситуации, — рассказали в пресс-службе филиала. — Бригады оснащены инвентарем, экипировкой и средствами защиты для проведения аварийно-восстановительных работ».
Персонал прошел противоаварийные тренировки и инструктажи о порядке действий в зонах риска, в том числе с проработкой вопроса об оказании первой помощи пострадавшим на воде. Специалисты разработали план мероприятий по доставке техники, материалов и оборудования аварийного резерва в возможные зоны затопления, а также провели дополнительную проверку средств связи, транспорта, плавсредств и другой спецтехники.
Энергетики ведут постоянный мониторинг паводковой ситуации.