«Сбербанк» рассказал о планах на 2019 год

В начале марта в Рязанском центре развития бизнеса прошла пресс-конференция, посвященная развитию регионального филиала «Сбербанка». Спикерами выступили управляющий рязанским отделением Сергей Фролов и его заместитель Татьяна Секретарева. Они рассказали журналистам о результатах проделанной работы и грядущих нововведениях.

Самое важное, по словам Фролова, то, что «Сбербанк» укрепил стабильную позицию в регионе, оставаясь ключевым банком для корпоративных и частных клиентов.

Так, через отделение МФЦ в центре корпоративного обслуживания за прошлый год зарегистрировались 200 предпринимателей. При этом доля «Сбербанка» по кредитам в среднем составила половину всех операций.

Глава регионального отделения обратил внимание на сокращение кредитных просрочек филиала, как по сравнению с другими филиалами «Сбербанка» по всей стране, так и по сравнению с конкурентами в области.

Помимо этого, спикеры рассказали о возможностях продуктов для бизнеса с применением смарт-технологий. Сергей Фролов объяснил, что на сегодняшний день, когда корпоративный клиент обращается в банк за кредитом, он получает одобрение только по факту предоставления необходимых документов. Теперь значительно сократится время операции за счет электронного оборота данных.

«В этом году мы поставили амбициозную цель, чтобы перевести все операции с „бумаги“ на „цифру“, используя электронную подпись клиента. Таким образом, весь процесс займет семь минут. Такого опыта в России еще не было», — заверил Фролов.

Что касается развития банковских продуктов для частных клиентов, то для них в 2019 году «Сбербанк» разработает персональное предложение «Лучший клиентский путь». Его сформируют на основании информации о текущих потребностей каждого человека и действующих продуктов банка.

Кроме того, журналистам рассказали о том, как защититься от мошенников. Так, спикеры еще раз напомнили, что ни при каких условиях никому нельзя предоставлять логин, пин-код, а также кодовое слово. По словам Сергея Фролова, код проверки подлинности карты (СVC код), который находится на обратной стороне карты, также никому не нужно сообщать, так как его могут использовать для снятия денег.