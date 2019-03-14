Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:22, 14 марта 2019 163
 0    0

С крыши дома в центре Рязани льется фонтан кипятка. Видео

С крыши дома в центре Рязани льется фонтан кипятка. Видео

В четверг, 14 марта, в доме на улице Ленина прорвало трубку.

По данным очевидцев, с крыши на прохожих льется горячая вода.

Официальных комментариев о произошедшем пока нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:22, 14 марта 2019
С крыши дома в центре Рязани льется фонтан кипятка. Видео
18:37, 13 марта 2019
В Рязани временно перенесут конечную остановку троллейбуса №1
18:05, 13 марта 2019
Из-за аварийных работ на улице Татарской перекрыли движение
11:50, 13 марта 2019
В среду на четырех рязанских улицах отключили воду
11:41, 13 марта 2019
После аварии на выезде из Рязани восстановили движение
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте

О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте 3

После Масленицы для православных наступает время Великого поста.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 214
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 23 715
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 23 619
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 671
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 589
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум