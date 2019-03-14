С крыши дома в центре Рязани льется фонтан кипятка. Видео

В четверг, 14 марта, в доме на улице Ленина прорвало трубку.
По данным очевидцев, с крыши на прохожих льется горячая вода.
Официальных комментариев о произошедшем пока нет.
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В четверг, 14 марта, в доме на улице Ленина прорвало трубку.
По данным очевидцев, с крыши на прохожих льется горячая вода.
Официальных комментариев о произошедшем пока нет.
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