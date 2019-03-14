Рязанка показала, как выбросила новорожденного сына вместе с мусором

Рязанка показала, как выбросила новорожденного сына вместе в мусорный бак. Видео со следственного эксперимента опубликовала ГТРК «
Женщина рассказала, что почувствовала себя плохо и прошла в туалет, где случились естественные роды. Она показала, как лежал младенец и каким образом она положила его в пакет, наполненный мусором.
«В этот бачок я опустила пакет и быстро ушла домой», — пояснила рязанка, стоя у контейнеров с мусором.
Она уточнила, что на улице было светло, но люди мимо не проходили.
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