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20:55, 14 марта 2019 3 132
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Рязанка показала, как выбросила новорожденного сына вместе с мусором

Рязанка показала, как выбросила новорожденного сына вместе с мусором

Рязанка показала, как выбросила новорожденного сына вместе в мусорный бак. Видео со следственного эксперимента опубликовала ГТРК «Ока».

Женщина рассказала, что почувствовала себя плохо и прошла в туалет, где случились естественные роды. Она показала, как лежал младенец и каким образом она положила его в пакет, наполненный мусором.

«В этот бачок я опустила пакет и быстро ушла домой», — пояснила рязанка, стоя у контейнеров с мусором.

Она уточнила, что на улице было светло, но люди мимо не проходили.

Ролик можно посмотреть по ссылке.

Напомним, у 31-летней женщины есть двое детей. По данным следствия, 10 марта рязанка, находясь в гостях, где выпивала, родила мальчика и выбросила его. Крики мальчика услышала прохожая. Ребенка с переохлаждением госпитализировали.

Мать новорожденного подозревают в покушении на убийство. Следователи хотят лишить женщину и ее сожителя прав на старших детей.


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