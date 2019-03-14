Рязанец в суде простил мужчину, укравшего у него кошелек в канун Нового года

Суд прекратил уголовное дело в отношении 67-летнего рязанца из-за примирения с потерпевшим, сообщил
Установлено, что в канун Нового года мужчина отправился в магазин, чтобы приобрести продукты к праздничному столу.
Оплачивая покупку на кассе, он увидел на стойке портмоне и решил забрать его себе, накрыв кошелек батоном хлеба. Далее подсудимый оплатил товары и вышел через кассу.
После этого мужчина прошел к столу упаковки товаров, где достал из портмоне 13 тысяч рублей, которые убрал себе в карман.
В судебном заседании потерпевший подтвердил, что забыл свое портмоне на стойке, когда оплатил покупки и ушел из магазина. А когда вспомнил и вернулся снова через некоторое время в магазин, было уже поздно.
При просмотре видеозаписи сотрудники полиции установили личность похитителя, а в последующем и место его нахождения.
В судебном заседании обвиняемый и потерпевший примирились, ущерб от преступления возмещен.