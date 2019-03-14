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10:51, 14 марта 2019 272
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Россияне назвали самые престижные сферы для работы

Россияне назвали самые престижные сферы для работы

Фото: Pixabay.com

Граждане России назвали отрасли, которые считают наиболее престижными для трудоустройства. Результаты опроса опубликовал RT.

Самой престижной сферой для работы оказалась добыча нефти, газа, угля и полезных ископаемых — так считают около 58% опрошенных. Далее следуют государственная и муниципальная служба (30%) и служба в вооруженных силах (26%).

Замыкают пятерку наиболее престижных, по мнению россиян, отраслей строительство и кредитно-финансовая сфера.

Социологи отметили, что сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в 42 регионах страны.


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