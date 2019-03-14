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20:26, 14 марта 2019 307
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Оставшийся без квартиры и документов уроженец Рязани поселился в крымской пещере

Оставшийся без квартиры и документов уроженец Рязани поселился в крымской пещере

Оставшийся без квартиры и документов уроженец Рязани Анатолий Геращенко поселился в пещере под Ставрополем. 78-летнего мужчину кормят добровольцы. Они же пытаются восстановить его документы, передает Life.

Геращенко переехал в Крым в 1950-х годах. Большую часть жизни он работал инженером в конструкторском бюро «Таврида» и занимался опреснением воды для кораблей и подводных лодок. От предприятия мужчина получил трехкомнатную квартиру, где жил с женой и двумя сыновьями. По словам Анатолия, после распада СССР из-за безденежья его супруга подала на развод и вышла замуж за милиционера, который «быстро выписал» Геращенко из квартиры.

Некоторое время мужчина снимал жилье, а потом стал бездомным. Активисты впервые встретили его в пещере над Лабораторным шоссе в 2017 году, где тогда жила практически слепая 58-летняя Ирина Лещенко. Женщине удалось найти жилье, а на ее место заселился пенсионер.


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