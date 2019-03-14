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14:45, 14 марта 2019 95
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На Ставрополье уничтожили готовивших теракт боевиков

На Ставрополье уничтожили готовивших теракт боевиков

В ночь на четверг, 14 марта, в Ставропольском крае уничтожили готовивших теракт боевиков. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

У хутора Балки в Шпаковском районе правоохранители остановили подозрительную машину. Находившиеся в ней мужчины открыли огонь и, пытаясь скрыться, применили гранату.

Двоих бандитов нейтрализовали. Они оказались уроженцами Волгоградской области. Мужчины были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Их возможных сообщников устанавливают.

Напомним, накануне в Самарской области уничтожили планировавшего теракт боевика.

Фото сайта НАК


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