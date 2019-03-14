На Ставрополье уничтожили готовивших теракт боевиков

В ночь на четверг, 14 марта, в Ставропольском крае уничтожили готовивших теракт боевиков. Об этом
У хутора Балки в Шпаковском районе правоохранители остановили подозрительную машину. Находившиеся в ней мужчины открыли огонь и, пытаясь скрыться, применили гранату.
Двоих бандитов нейтрализовали. Они оказались уроженцами Волгоградской области. Мужчины были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Их возможных сообщников устанавливают.
Напомним, накануне в Самарской области
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