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12:05, 14 марта 2019 304
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Мошенники требовали деньги с рязанцев за съемки в «Физруке» 1

Мошенники требовали деньги с рязанцев за съемки в «Физруке»

Мошенники требовали с рязанцев деньги за съемки в сериале «Физруке». В распоряжении редакции RZN.info есть письмо от людей, которые представляются командой «Good Story media».

После заполнения анкеты желающим поучаствовать в массовке предлагали оплатить 900 рублей за «карту актера», по которой якобы можно пройти на съемочную площадку.

В пресс-службе полиции RZN.info рассказали, что заявление от одного пострадавшего к ним уже поступило. Отправленные деньги вернуть не удалось, так как мошенники заблокировали карту.

Напомним, в соцсетях появилось сообщение о кастинге на съемки «Физрука» в Рязани.

Позже телеканал ТНТ опроверг эту информацию.


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