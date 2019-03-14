Мошенники требовали деньги с рязанцев за съемки в «Физруке»

Мошенники требовали с рязанцев деньги за съемки в сериале «Физруке». В распоряжении редакции RZN.info есть письмо от людей, которые представляются командой «Good Story media».
После заполнения анкеты желающим поучаствовать в массовке предлагали оплатить 900 рублей за «карту актера», по которой якобы можно пройти на съемочную площадку.
В пресс-службе полиции RZN.info рассказали, что заявление от одного пострадавшего к ним уже поступило. Отправленные деньги вернуть не удалось, так как мошенники заблокировали карту.
Напомним, в соцсетях появилось сообщение о
Позже телеканал ТНТ