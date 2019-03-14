Митрополит Марк совершил первую в этом году литургию Преждеосвященных Даров. Фоторепортаж

В среду, 13 марта, в рязанском Христорождественском соборе прошла первая в 2019 году литургия Преждеосвященных Даров. Об этом сообщил
Богослужение провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Верующие причастились Дарами, которые освятили в минувшее воскресенье.
Литургия Преждеосвященных Даров — это богослужения, которые проводятся во время Великого поста в будние дни. Называются так из-за того, что на этой литургии не освящаются дары. Считается, что это слишком торжественное мероприятие для поста.