Между станциями метро появится мобильный интернет от Tele2

Оператор Tele2 начал запускать сеть в тоннелях московского метрополитена. Первой веткой, где уже доступен сигнал сотовой связи, стала Арбатско-Покровская линия.
«Уже на этой неделе абоненты Tele2 могут находиться в зоне доступа в перегонах между станциями „Смоленская“ и „Щелковская“ Арбатско-Покровской линии и пользоваться сетью LTE», — рассказали в пресс-службе оператора.
Во втором квартале 2019 года связь будет доступна на всем протяжении синей ветки. Работы по установке оборудования ведутся одновременно на всех участках Арбатско-Покровской линии. В ее тоннелях прокладывается фидерный кабель, который излучает сигнал по всей длине и обеспечивает беспрерывную связь.
Второй веткой, в перегонах которой появится сигнал, станет Сокольническая линия. На красной ветке будет доступна связь 3G и 4G. Технические специалисты уже приступили к монтажу оборудования.
Оператор также рассматривает вопрос подключения к сети тоннелей Кольцевой линии.
Напомним, Tele2 первой из операторов покрыла сетью LTE все станции столичной подземки. Инвестиции в проект составили 800 млн рублей.