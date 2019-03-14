Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:09, 14 марта 2019 184

Между станциями метро появится мобильный интернет от Tele2

Между станциями метро появится мобильный интернет от Tele2

Оператор Tele2 начал запускать сеть в тоннелях московского метрополитена. Первой веткой, где уже доступен сигнал сотовой связи, стала Арбатско-Покровская линия.

«Уже на этой неделе абоненты Tele2 могут находиться в зоне доступа в перегонах между станциями „Смоленская“ и „Щелковская“ Арбатско-Покровской линии и пользоваться сетью LTE», — рассказали в пресс-службе оператора.

Во втором квартале 2019 года связь будет доступна на всем протяжении синей ветки. Работы по установке оборудования ведутся одновременно на всех участках Арбатско-Покровской линии. В ее тоннелях прокладывается фидерный кабель, который излучает сигнал по всей длине и обеспечивает беспрерывную связь.

Второй веткой, в перегонах которой появится сигнал, станет Сокольническая линия. На красной ветке будет доступна связь 3G и 4G. Технические специалисты уже приступили к монтажу оборудования.

Оператор также рассматривает вопрос подключения к сети тоннелей Кольцевой линии.

Напомним, Tele2 первой из операторов покрыла сетью LTE все станции столичной подземки. Инвестиции в проект составили 800 млн рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
12:09, 14 марта 2019
Между станциями метро появится мобильный интернет от Tele2
21:07, 13 марта 2019
В Facebook и Instagram по всему миру произошли сбои
16:10, 11 марта 2019
Tele2 планирует построить 50 тысяч базовых станций 5G 1
16:15, 6 марта 2019
В Нижегородской области построят первый в России частный космодром
17:31, 5 марта 2019
Компания Tele2 занялась киберспортом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Какие оправы и солнцезащитные очки сезона 2019-2020 года будут в тренде, узнала директор салона оптики Mon View Александра Закипных.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 238
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 23 819
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 23 695
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 698
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 616
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум