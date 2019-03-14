Мартовская капель. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу и выходные

Гидрометцентр
Дневные температуры будут колебаться от одного до трех градусов тепла. Ночные температуры от минус четырех до минус одного градуса.
В субботу и воскресенье временами возможны небольшие снег и дождь.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Дневные температуры будут колебаться от одного до трех градусов тепла. Ночные температуры от минус четырех до минус одного градуса.
В субботу и воскресенье временами возможны небольшие снег и дождь.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДвоих рязанцев поймали за взлом в городском порту
|
cледующая новость →Коммерческим директором рязанского филиала Tele2 назначили Сергея Сиянова
После Масленицы для православных наступает время Великого поста.