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11:54, 14 марта 2019 1 430
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Мартовская капель. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу и выходные

Мартовская капель. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу и выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на пятницу и выходные, 15-17 марта. По данным синоптиков, к концу недели станет теплее.

Дневные температуры будут колебаться от одного до трех градусов тепла. Ночные температуры от минус четырех до минус одного градуса.

В субботу и воскресенье временами возможны небольшие снег и дождь.


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