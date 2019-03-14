Коммерческим директором рязанского филиала Tele2 назначили Сергея Сиянова

Оператор Tele2 сообщил о назначении коммерческого директора рязанского филиала. Отмечается, что Сергей Сиянов обеспечит коммерческую поддержку проекта компании по масштабному расширению покрытия 4G/3G, а также усилит позиции оператора в регионе.
Как рассказали в пресс-службе оператора, Сергей займется развитием коммерческой деятельности Tele2 в Рязанской области. В сферу его ответственности войдет развитие сети дистрибуции и контроль качества абонентского обслуживания, реализация маркетинговой стратегии, разработка продуктов и услуг для частных и корпоративных клиентов.
На своей позиции Сиянов будет напрямую подчиняться директору рязанского филиала Tele2 Ирине Таракановой.
«Телеком-рынок Рязанской области — один из самых конкурентных в стране. На этом фоне ключевыми компетенциями руководителей Tele2 становятся способность быстро и гибко реагировать на вызовы рынка и умение превращать эти вызовы в стимулы для развития, — рассказала директор рязанского филиала Tele2 Ирина Тараканова. — В этом году мы ставим перед коммерческой функцией амбициозные задачи по укреплению позиций Tele2 в регионе, росту финансовых показателей, а также продвижению новых цифровых продуктов и услуг Tele2. Уверена, что высокий профессионализм и управленческий опыт Сергея помогут нашей команде добиться поставленных целей».
Справка
С 2009 по 2015 год Сергей Сиянов прошел путь от торгового представителя до директора по продажам в курганском филиале ПАО «Вымпелком». С 2015 по 2016 год руководил отделом продаж в компании «Дом.ру» в Брянске. В 2017 году присоединился к команде Tele2, заняв должность руководителя службы продаж и сервиса в челябинском филиале компании Tele2. С марта 2019 года является коммерческим директором рязанского филиала Tele2.