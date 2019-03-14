Журнал Forbes назвал самых богатых российских холостяков, пишет
В рейтинге российских бизнесменов, который издание
Самым богатым женихом оказался основателя «Альфа-групп» Михаил Фридман. Его состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Он развелся уже более десяти лет назад и имеет четверо детей.
Вторым в списке оказался владелец футбольного клуба «Челси» и металлургической компании Evraz Роман Абрамович. Он был женат трижды, но сейчас снова холостяк. У него семеро детей и состояние в 12,4 миллиарда долларов.
Замыкает тройку лидеров владелец группы ОНЭКСИМ и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets 53-летний Михаил Прохоров. Его состояние —9,8 миллиардов долларов. Официально бизнесмен никогда не был женат.
Также в рейтинг попали Дмитрий Рыболовлев и Петр Авен. Их состояния оцениваются в 6,8 и 5,2 миллиарда долларов соответственно.