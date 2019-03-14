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8:31, 14 марта 2019 198
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Forbes назвал самых богатых российских холостяков

Forbes назвал самых богатых российских холостяков

Фото: Ru.wikipedia.org

Журнал Forbes назвал самых богатых российских холостяков, пишет РИА Новости.

В рейтинге российских бизнесменов, который издание обновило на прошлой неделе, 98 человек. Среди них, как подсчитало издание, 14 человек либо в разводе, либо еще не были женаты.

Самым богатым женихом оказался основателя «Альфа-групп» Михаил Фридман. Его состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Он развелся уже более десяти лет назад и имеет четверо детей.

Вторым в списке оказался владелец футбольного клуба «Челси» и металлургической компании Evraz Роман Абрамович. Он был женат трижды, но сейчас снова холостяк. У него семеро детей и состояние в 12,4 миллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров владелец группы ОНЭКСИМ и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets 53-летний Михаил Прохоров. Его состояние —9,8 миллиардов долларов. Официально бизнесмен никогда не был женат.

Также в рейтинг попали Дмитрий Рыболовлев и Петр Авен. Их состояния оцениваются в 6,8 и 5,2 миллиарда долларов соответственно.


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