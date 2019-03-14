Дело Бурцева о восстановлении в должности вновь перенесли

Дело бывшего бизнес-омбудсмена Рязанской области Егора Бурцева вновь перенесли. Об этом сообщили на предварительном слушании в зале Советского районного суда, в четверг, 14 марта.
Ответчик попросил суд приобщить к материалам дела дополнительные возражения на требования истца, материалы проверки, а также документы о трудовом назначении истца и копии трудового договора. Представитель истца, исходя из предложенных доказательств, о ходатайствах не заявил. Суд назначил слушания на 10:00 9 апреля.
Напомним, на предварительном слушании рассказали о