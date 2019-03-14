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13:08, 14 марта 2019 92
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Дело Бурцева о восстановлении в должности вновь перенесли

Дело Бурцева о восстановлении в должности вновь перенесли

Дело бывшего бизнес-омбудсмена Рязанской области Егора Бурцева вновь перенесли. Об этом сообщили на предварительном слушании в зале Советского районного суда, в четверг, 14 марта.

Ответчик попросил суд приобщить к материалам дела дополнительные возражения на требования истца, материалы проверки, а также документы о трудовом назначении истца и копии трудового договора. Представитель истца, исходя из предложенных доказательств, о ходатайствах не заявил. Суд назначил слушания на 10:00 9 апреля.

Напомним, на предварительном слушании рассказали о причинах увольнения Бурцева в декабре прошлого года. Экс-омбудсмен проработал на посту с марта 2015 по декабрь 2018 и намерен вернуться на службу. При этом рязанское бизнес-сообщество уже выдвинуло своего кандидата.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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