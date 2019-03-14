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15:38, 14 марта 2019 247
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А что в кино? «Пиковая дама: Зазеркалье» и другие новинки

А что в кино? «Пиковая дама: Зазеркалье» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Среди представленных картин — российский фильм ужасов «Пиковая дама: Зазеркалье», продолжающий одноименную серию, Фэнтези-фильм режиссера Джо Корниша «Рожденный стать королем», анимационный фильм «Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» и американский триллер «Время возмездия» режиссера Карина Кусама с Николь Кидман в главной роли и многое другое.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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