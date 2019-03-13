Врачи спасли рязанку с тяжелым малокровием и опухолью матки. Об этом
Женщина попала в станционар больницы №8 во вторник, 12 марта. У нее диагностировали тяжелую анемию, симптомы эндотоксического шока (осложнение воспалительных заболеваний) и полиорганную недостаточность (нарушение функционирования двух и более систем организма).
«Данное состояние было вызвано некротическими изменениями в а-типично расположенной гигантской опухоли матки шеечной локализации», — пояснил главврач Александр Миров.
Пациентку успешно прооперировали. Врачи оценивают ее состояние как хорошее: женщина проходит реабилитационное лечение и готовится к выписке.