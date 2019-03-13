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14:13, 13 марта 2019 98
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В Татарстане школьники чистили крышу без страховки. Видео

В Татарстане школьники чистили крышу без страховки. Видео

В Татарстане школьники чистили крышу без страховки. Видео опубликовали в Instagram video_tatarstan.

На крышу забрались трое подростков и двое взрослых. На ролике видно, что только один школьник обвязан тросом, который мужчина держит одной рукой.

Прокуратура проверит ситуацию. В министерстве образования и науки Татарстана, директору и завучу по административно-хозяйственной части школы объявили выговоры, передает РИА Новости. Руководителям районного отдела образования рекомендовали поговорить с директорами школ о безопасности детей.


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г.Бавлы Школьники чистят снег без страховки Уместно ли такое в наших школах? Что думаете по этому поводу? *Анонимно* . Подпишись :🔊 @video_tatarstan @video_tatarstan @video_tatarstan . #Казань #video_tatarstan #kazan #tatarstan #татарстан #татары #татарлар #мояказань #kzn #набережная #ilovekazan #челны #кфу #сабантуй #альметьевск #нижнекамск #елабуга #молодежьказани #казаньарена #бавлы #лениногорск #зеленодольск #нашареспублика #чистополь #бугульма #чаллы

Публикация от Казань , Татарстан видеолар🔥 (@video_tatarstan)

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