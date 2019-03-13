В Татарстане школьники чистили крышу без страховки. Видео опубликовали в Instagram
На крышу забрались трое подростков и двое взрослых. На ролике видно, что только один школьник обвязан тросом, который мужчина держит одной рукой.
Прокуратура проверит ситуацию. В министерстве образования и науки Татарстана, директору и завучу по административно-хозяйственной части школы объявили выговоры, передает
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