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11:50, 13 марта 2019 165
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В среду на двух улицах в Приокском отключили воду

В среду на двух улицах в Приокском отключили воду

Фото: Pixabay.com

В среду, 13 марта, на двух улицах в Приокском отключили воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Холодной воды не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Октябрьская, дом 2,
  • улица Станкозаводская, дома 5/1, 6, 8.

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