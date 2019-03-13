В среду на двух улицах в Приокском отключили воду

В среду, 13 марта, на двух улицах в Приокском отключили воду. Об этом сообщил
Холодной воды не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:
- улица Октябрьская, дом 2,
- улица Станкозаводская, дома 5/1, 6, 8.
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Фото: Pixabay.com
В среду, 13 марта, на двух улицах в Приокском отключили воду. Об этом сообщил
Холодной воды не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:
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