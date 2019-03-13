Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:56, 13 марта 2019 474
 0    0

В Сараевском районе из ящика для пожертвований украли деньги на ремонт храма

В Сараевском районе из ящика для пожертвований украли деньги на ремонт храма

В селе Кутловы Борки в Сараевском районе неизвестные сбили замок с ящика для пожертвований на восстанавливающемся храме Архангела Михаила и забрали деньги. Об этом пишет издательство «Пресса» со ссылкой на журналиста районной газеты и члена приходского совета Надежду Тюрину.

«Я, как всегда, подъехала к храму, чтобы забрать деньги из ящика с пожертвованиями, удивилась, когда увидела, что он открыт, а замок валяется на земле. Обидно, одни люди стараются, чтобы в селе как можно быстрее был свой приход, собирая с миру по ниточке, другие же — мешают этому. Нет ничего святого у людей», — отметила Тюрина.

Напомним, похожая ситуация произошла в Рязани в храме на улице Чкалова. Мужчина проник в помещение и похитил деньги из ящиков для пожертвований.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:56, 13 марта 2019
В Сараевском районе из ящика для пожертвований украли деньги на ремонт храма
17:08, 13 марта 2019
Камеры засняли аварию с «четырнадцатой» и «Приорой» около автовокзала
15:40, 13 марта 2019
Полицейские устроили засаду и поймали группу рязанцев, укравших батареи
14:49, 13 марта 2019
В полиции рассказали подробности аварии с «Мерседесом» в Приокском
14:13, 13 марта 2019
В Татарстане школьники чистили крышу без страховки. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 144
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 23 345
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 23 165
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 555
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 441
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум