В Сараевском районе из ящика для пожертвований украли деньги на ремонт храма

В селе Кутловы Борки в Сараевском районе неизвестные сбили замок с ящика для пожертвований на восстанавливающемся храме Архангела Михаила и забрали деньги. Об этом пишет издательство «Пресса» со ссылкой на журналиста районной газеты и члена приходского совета Надежду Тюрину.
«Я, как всегда, подъехала к храму, чтобы забрать деньги из ящика с пожертвованиями, удивилась, когда увидела, что он открыт, а замок валяется на земле. Обидно, одни люди стараются, чтобы в селе как можно быстрее был свой приход, собирая с миру по ниточке, другие же — мешают этому. Нет ничего святого у людей», — отметила Тюрина.
Напомним, похожая ситуация произошла в Рязани в храме на улице Чкалова.