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10:40, 13 марта 2019 119
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В Самарской области уничтожили планировавшего теракт боевика

В Самарской области уничтожили планировавшего теракт боевика

В Самарской области уничтожили планировавшего теракт боевика. Об этом в среду. 13 марта, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Преступник находился в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района. Ему предложили сдать оружие, но мужчина открыл огонь и применил боевую гранату.

«В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован. Его личность предварительно установлена», — говорится в сообщении.

В доме нашли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

По данным Оперативного штаба НАК, мужчина был сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом. Он планировал устроить теракт в месте массового скопления людей.

Полицейские устанавливают возможных сообщников преступника.

Фото сайта НАК


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