В Самарской области уничтожили планировавшего теракт боевика. Об этом в среду. 13 марта,
Преступник находился в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района. Ему предложили сдать оружие, но мужчина открыл огонь и применил боевую гранату.
«В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован. Его личность предварительно установлена», — говорится в сообщении.
В доме нашли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
По данным Оперативного штаба НАК, мужчина был сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом. Он планировал устроить теракт в месте массового скопления людей.
Полицейские устанавливают возможных сообщников преступника.
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