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22:03, 13 марта 2019 2 285
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Вечером в среду, 13 марта, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. В ближайшие три-шесть часов в регионе ожидается туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах гололедица.

Непогода сохранится ночью и в первой половине дня 14 марта.


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